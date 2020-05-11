Нефть подешевела на опасениях второй волны коронавирусной инфекции

Нефтяные цены 11 мая падали на опасениях инвесторов о второй волне коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает Reuters.

Так, баррель Brent дешевел на один доллар до 29,93 доллара. Стоимость барреля WTI снижалась на 30 центов до 24,44 доллара.

О росте заболеваемости COVID-19 после ослабления ограничений 11 мая сообщила Германия, уточняет Reuters. О новых случаях сообщил также китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения инфекции в декабре 2019-го.

О второй волне заболеваемости предупредили Южная Корея и Франция.