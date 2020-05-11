Голикова объявила о готовности 11 регионов к первому этапу снятия ограничений

Одиннадцать российских регионов готовы к первому и второму этапам снятия ограничений, установленных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит «Интерфакс».

На совещании у президента РФ Владимира Путина Голикова назвала три критерия поэтапного снятия ограничений: коэффициент распространения инфекции, количество свободных коек и число тестов на 100 тысяч населения в день.

По словам Голиковой, в среднем по России коэффициент распространения равен единице, но по регионам варьируется.

«Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы одиннадцать», — сказала вице-премьер.

Роспотребнадзор 9 мая опубликовал рекомендации для отмены карантина в три этапа. На первом возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; на втором — большие торговые точки и «отдельные образовательные организации».