Голикова объявила о готовности 11 регионов к первому этапу снятия ограничений
Одиннадцать российских регионов готовы к первому и второму этапам снятия ограничений, установленных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит «Интерфакс».
На совещании у президента РФ Владимира Путина Голикова назвала три критерия поэтапного снятия ограничений: коэффициент распространения инфекции, количество свободных коек и число тестов на 100 тысяч населения в день.
По словам Голиковой, в среднем по России коэффициент распространения равен единице, но по регионам варьируется.
«Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы одиннадцать», — сказала вице-премьер.
«Хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов РФ будет для нас абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить», — сказала Голикова.
Роспотребнадзор 9 мая опубликовал рекомендации для отмены карантина в три этапа. На первом возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; на втором — большие торговые точки и «отдельные образовательные организации».