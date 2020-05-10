Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Гэтжи выиграл техническим нокаутом. Предполагалось, что соперником Фергюсона в турнире UFC 249 будет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Бой должен был пройти в апреле в Нью-Йорке, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

Как пишет «Спорт экспресс», Нурмагомедову после этого говорили, что бой с Фергюсоном «на 99 процентов состоится в ОАЭ — в Абу-Даби».

Россиянин отправился в Эмираты, но границу для иностранцев закрыли, и он вернулся в Дагестан. Позднее границы закрыла и Россия, в том числе остановив чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.

Нурмагомедов сообщил, что не может покинуть Дагестан, соперником Фергюсона стал Гэтжи. После поражения Фергюсона Нурмагомедов заявил, что готов к поединку с Гэтжи.

UFC с 2015 года пыталась организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном пять раз. В 2020 году поединок оставался одним из немногих крупных событий в мировом спорте, которые не отменили или не перенесли из-за эпидемии.