Тренировка бойца ММА Тони Фергюсона Todd Lussier / Zuffa LLC / Getty Images

Президент UFC — крупнейшего промоутера смешанных единоборств — Дэйна Уайт заявил о намерении провести международный турнир UFC 249 на частном острове.

Первоначально турнир собирались провести 18 апреля в Нью-Йорке. Главным его боем должен был стать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Несмотря на закрытие границ и повсеместный запрет массовых мероприятий, Уайт до последнего настаивал на том, что бой должен состояться, но 1 апреля сам Нурмагомедов объявил, что не будет драться. Он пояснил, что из-за закрытых границ не может покинуть Россию. После этого UFC сообщила, что вместо Нурмагомедова Фергюсон будет драться с Джастином Гейджи.

Неделю спустя Уайт заявил, что так как проведение турнира в США и в большинстве других стран невозможно, он состоится на частном острове. По словам промоутера, там будет построена необходимая инфраструктура, и уже в ближайшие дни он подпишет итоговый договор об аренде на два месяца. Бои, по замыслу Уайта, будут проводить каждую неделю.

Уайт не назвал место, где расположен остров. Он также подчеркнул, что об этом до последнего не будут знать и бойцы, которых привезут на остров частными самолетами. Уайт не ответил на вопрос, станут ли тестировать бойцов на COVID-19 непосредственно перед поединками, лишь подчеркнув, что в UFC «здоровье и безопасность всегда имеют значение, не только во время коронавируса».

Болельщиков на остров не пустят, бои будут проходить без зрителей. Эксклюзивные права на их трансляцию получит ESPN — крупнейшая спортивная телесеть в Северной Америке.

Григорий Левченко