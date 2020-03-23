«Формула-1» провела первый виртуальный Гран-при с участием действующих пилотов и киберспортсменов. Его посмотрели 400 тысяч человек

Вечером 22 марта состоялся виртуальный Гран-при Бахрейна — первая кибергонка в истории «Формулы-1», официально поддержанная организаторами чемпионата. В ней приняли участие как настоящие гонщики, так и киберспортсмены.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат «Формулы-1», который должен был начаться 15 марта гонкой в Австралии, временно приостановлен. Из первых восьми этапов гонки в Австралии и Монако уже официально отменены, Гран-при Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов, Испании и Азербайджана пока отложены на неопределенный срок. Во время паузы руководство чемпионата решило провести серию кибергонок на платформе игры F1 2019, выпущенной компанией Codemasters — в те же даты, когда планировалось проведение настоящих этапов.

В виртуальном Гран-при Бахрейна приняли участие два пилота текущего чемпионата мира Ландо Норрис («Макларен») и Николя Латифи («Уильямс»), бывшие гонщики «Формулы-1» Нико Хюлкенберг и Стоффель Вандорн, а также спортсмены из молодежных серий, в том числе российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман. Россиянин, который является участником программы развития молодых пилотов «Феррари», в виртуальной гонке сидел за рулем машины этой команды.

Помимо пилотов, в соревновании участвовали приглашенные звезды (многократный олимпийский чемпион по велогонкам Кристофер Хой, гольфист Айан Поултер, певец Лиам Пейн) и профессиональные киберспортсмены.

Первоначально гонка должна была продолжаться 28 кругов (50% от реальной дистанции), но из-за технических проблем дистанция была сокращена до 14 кругов, ей предшествовала короткая квалификация. Победу в гонке одержал китайский тест-пилот команды «Рено» Гуанью Чжоу, Стоффель Вандорн финишировал вторым. Шварцман сошел с дистанции, так как у его компьютера сломался руль. Лучшим из киберспортсменов стал Джимми Бродбент, занявший четвертое место. Ландо Норрис приехал пятым — несмотря на то, что первую половину гонки из-за проблем с соединением его машиной управлял компьютер.

Трансляция гонки велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на YouTube, Facebook и Twitch. На старте за ней одновременно наблюдали более 395 тысяч человек. Следующий виртуальный этап «Формулы-1» состоится 5 апреля.

Григорий Левченко