Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Президент России Владимир Путин утром 9 мая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.

Путин пообещал, что позднее юбилейная дата будет отмечена «широко и торжественно». «Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш „Бессмертного полка“, марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями», — сказал президент.

После речи Путина вдоль памятников городам-героям прошел строем небольшой отряд военнослужащих.

Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые праздничные мероприятия ко Дню Победы были отменены. В нескольких городах России прошли авиапарады, а вечером 9 мая состоятся праздничные салюты — при этом доступ зрителей на основные смотровые площадки будет запрещен.