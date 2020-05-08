Журналистка Ирина Шихман заявила, что у нее потребовали 88 тысяч рублей за интервью с главой инфоцентра по коронавирусу Александром Мясниковым

Помощник главы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников потребовал за интервью с ним 88 тысяч рублей. Об этом заявила журналистка Ирина Шихман в своем , опубликованном на ютьюб-канале «А поговорить?».

По словам Шихман, авторы фильма просили комментарии у пресс-службы мэрии Москвы, Минздрава Московской области и Минздрава России, но там не ответили на запросы. После этого авторы фильма решили попросить комментарий у Александра Мясникова.

«Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью — 30 минут — будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: „За его время“. Запись разговора мы сохранили», — сказала Шихман.

По словам самого Мясникова, ему неизвестно, что за интервью с ним просят деньги. «Я пытаюсь с [помощником] связаться. Пока мне ничего об этом не известно. Я бы уже миллионером стал бы!» — сказал Мясников «Открытым медиа».

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом был создан в середине марта в Москве. Александр Мясников возглавил его в середине апреля. В его обязанности входит распространение информации о коронавирусе и борьба с мифами о нем.

Мясников по образованию кардиолог, он работает главврачом больницы имени Жадкевича в Москве. Он также ведет программу о здоровье «О самом главном» на телеканале «Россия 1» и часто выступает в роли эксперта в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Мясников не раз говорил спорные вещи о коронавирусе. В феврале он оценивал шансы россиян на заражение в «ноль целых и ноль в периоде». Также Мясников прогнозировал, что эпидемия закончится в середине апреля (позднее он признал ошибку), и называл невысокую смертность от коронавируса в России «русским чудом».