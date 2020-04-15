Инфоцентр по коронавирусу возглавит врач Александр Мясников. Он считал, что болезнь щадит Россию, и называл небольшую смертность «русским чудом»

Обновление: Мясников подтвердил «Подъему» назначение. В инфоцентре по коронавирусу издательству «Говорит Москва» также подтвердили, что он возглавит эту структуру.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом возглавит врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к оперштабу Москвы. Заметка, появившаяся на сайте издания вечером 14 апреля, по неясным причинам была удалена и снова опубликована утром 15 апреля.

На новой должности Мясников будет информировать граждан о вирусной угрозе, а также о методах профилактики и лечения COVID-19.

Александр Мясников работает главврачом больницы имени М.Е. Жадкевича. Он часто выступает в роли эксперта в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Мясников ранее выражал мнение, что российская система здравоохранения готова к пандемии намного лучше, чем западная. «Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Все говорят о „германском чуде“ и молчат про русское: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 миллиона населения, при том что в России — меньше 100 на 145 миллионов», — писал он в своем телеграм-канале 11 апреля.