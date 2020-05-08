Суд Красноярска арестовал бизнесмена и политика Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств

Свердловский районный суд Красноярска заключил под стражу бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств.

Анатолий Быков перед заседанием суда

По версии СК, Быков может быть причастен к убийствам двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенным в 1994 году. Киллер Владимир Татаренков, осужденный по этому делу на 13 лет колонии, назвал Быкова организатором преступления.