Суд Красноярска арестовал бизнесмена и политика Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств
Источник: Красноярский краевой суд
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Свердловский районный суд Красноярска заключил под стражу бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств.
По версии СК, Быков может быть причастен к убийствам двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенным в 1994 году. Киллер Владимир Татаренков, осужденный по этому делу на 13 лет колонии, назвал Быкова организатором преступления.