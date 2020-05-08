Путин выступил с телеобращением к австрийцам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к жителям Австрии по случаю 75-летия освобождения Европы от фашизма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поблагодарил австрийцев за бережное отношение к воинским захоронениям. «Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев — не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей», — заявил Путин.

В конце выступления он пожелал жителям Австрии успешно преодолеть «нашу общую новую угрозу» — эпидемию коронавируса.

Как сообщает Кремль, Путин обратился к австрийцам по просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца. Видеозапись обращения российского лидера показала австрийская общественная телерадиокомпания ORF — как и обращения президентов США, Великобритании и Франции.

Путин выступил с телеобращением к австрийцам Meduza

В Австрии, как и в других странах Европы, годовщину окончания Второй мировой войны отмечают 8 мая.