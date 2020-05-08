Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус

Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на окружение священника.

По данным агентства, состояние Смирнова стабильное. В РПЦ официально отказались от комментариев.

РПЦ позже других крупных религиозных организаций начала принимать ограничительные меры из-за коронавируса. Только в середине апреля — перед Пасхой — московский патриархат официально рекомендовал епархиям проводить службы без прихожан. При этом окончательное решение оставалось за регионами и в некоторых из них богослужения с людьми продолжались и впоследствии.

От COVID-19 умерли несколько высокопоставленных священников РПЦ — настоятель Елоховского собора в Москве протоиерей Александр Агейкин, главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон Барсуков, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Протоиерей Дмитрий Смирнов известен своей крайне консервативной позицией и резкими высказываниями. Так, например, в феврале он подверг критике женщин, живущих с мужчинами без официального брака, сравнив их с «бесплатными проститутками». РПЦ пришлось официально извиняться за слова Смирнова.