Правительство России предложило делать из конфискованного спирта антисептики. Сейчас его просто уничтожают

Правительство РФ предложило разрешить использовать конфискованный спирт для производства антисептиков. Соответствующий законопроект вечером 7 мая был внесен в Госдуму.

Сейчас весь конфискованный спирт подлежит уничтожению по решению суда. Правительство предлагает оставить за собой право направлять такую продукцию на переработку. Как пояснили «Ведомостям» в Минфине, это, во-первых, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, а во-вторых, сократит бюджетные расходы на хранение и уничтожение контрафакта.

Потребность в антисептиках резко увеличилась в последние два месяца на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Минфин РФ в конце апреля предлагал разрешить пивоваренным компаниям производить спиртосодержащие гели для рук без лицензии. Такая продукция, по замыслу министерства, должна безвозмездно передаваться некоммерческим организациям, в том числе медицинским.