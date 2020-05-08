Количество умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу человек

За сутки в Москве умерли еще 54 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской оперативный штаб. Это на три человека больше, чем день назад.

Таким образом, всего с начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 1010 человек.

К утру 8 мая в России зарегистрировали 10699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 532 меньше, чем сутками ранее. Всего в России диагноз COVID-19 подтвердили у 187,8 тысячи человек, из них 98,5 тысячи — в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая сказал, что реальное число заболевших в городе — не меньше 300 тысяч человек.