Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций после назначения Саакашвили на пост главы совета реформ Украины

Правительство Грузии вызвало посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент страны Михаил Саакашвили возглавил исполком Украины. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Министр отметил, что «назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой стратегическим партнером, вызывает вопросы». При этом он подчеркнул, что Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной.