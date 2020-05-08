Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций после назначения Саакашвили на пост главы совета реформ Украины
Источник: Первый канал Грузии
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Правительство Грузии вызвало посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент страны Михаил Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Министр отметил, что «назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой стратегическим партнером, вызывает вопросы». При этом он подчеркнул, что Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной.