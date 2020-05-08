Банки отказались дистанционно открывать счета. Такую возможность им дал ЦБ во время эпидемии коронавируса

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ на время эпидемии коронавируса, пишет РБК.

ЦБ разрешил банкам с 6 апреля по 1 июля открывать новым клиентам счета для социально значимых платежей с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении. Речь идет о счетах для алиментов, пенсий, стипендий, а также выплаты ипотеки.

Однако за месяц, как выяснило РБК, ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность.

Банки, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов, решили не рисковать нарушением антиотмывочного законодательства, так как применяемые против нарушений меры могут быть серьезными.

Также у банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей. Кроме того, внедрение удаленной идентификации требует перенастройки автоматизированной банковской системы, что в случае крупных банков может занять немало времени.

Открытие счетов без личного визита в отделение — одна из мер, одобренных ЦБ на время эпидемии COVID-19. Из-за коронавируса в России с конца марта до 11 мая объявлены нерабочие дни, а в некоторых регионах, например в Москве, действует режим обязательной самоизоляции.

Среди других мер, предложенных ЦБ, обслуживание карт с истекшим сроком годности, чтобы люди лишний раз не ходили в отделения. Однако Сбербанк, обслуживающий больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату, такие карты не принимает. По данным «Ведомостей», перенастройка системы Сбербанка, позволяющий принимать такие карты, займет несколько месяцев.