Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить в Россию аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.

Президенты двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора, состоявшегося 7 мая. В Кремле говорили, что Трамп предлагал направить в Россию партию медицинского оборудования, но принял ли Путин это предложение, не уточнялось.