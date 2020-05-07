Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить в Россию аппараты ИВЛ
Источник: Reuters
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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.
Президенты двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора, состоявшегося 7 мая. В Кремле говорили, что Трамп предлагал направить в Россию партию медицинского оборудования, но принял ли Путин это предложение, не уточнялось.