Путин внес в устав Вооруженных сил запрет на публикацию в интернете сведений о службе

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России, которые запрещают военным публиковать в интернете и сообщать СМИ сведения о службе. Соответствующие указ Путина опубликован на портале правовых актов.

Также в документе указано, что в случае, когда распространение таких сведений входит в обязанности военного, дисциплинарным проступком оно не считается.

Госдума приняла закон, запрещающий военным публиковать данные о сослуживцах или месте службы, а также иметь устройства для записи и хранения информации, в феврале 2019 года.