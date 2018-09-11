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Военнослужащим запретят писать о себе в соцсетях. Теперь мы будем меньше знать о дедовщине и военных на Украине
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые предлагают запретить военным размещать в соцсетях и СМИ данные о себе, сослуживцах или самой службе. Минобороны давно настаивает на подобной норме: из-за публикаций в соцсетях предметом общественного обсуждения часто становится та информация, которую ведомство хотело бы не разглашать. Вот примеры.
Кампания в Сирии
Фотографии из соцсетей позволяли говорить о полномасштабной подготовке российской операции в этой стране еще за несколько недель до ее официального начала в сентябре 2015 года. Возможно, именно поэтому кампания в Сирии непосредственно упоминается в тексте законопроекта — необходимость запрета объясняется «особым интересом» к российским военным со стороны иностранных спецслужб и террористов.
Участие в боевых действиях на Украине
Фотографии из соцсетей зачастую ложились в основу исследований, подтверждающих присутствие российских войск на востоке Украины. Так, группа Bellingcat еще в 2016 году опубликовала доклад, в котором говорилось, что сбивший лайнер Malaysia Airlines «Бук» был доставлен на Украину из России. По фотографиям военнослужащих исследователям удалось восстановить весь путь установки и определить причастных к запуску ракеты, позже эти данные использовало в своих выводах международное следствие.
Начиная с 2014 года фотографии и статусы из соцсетей неоднократно рассматривались как доказательство участия российских военных в боях на стороне сепаратистов. Минобороны с самого начала конфликта и до сих пор утверждает, что Россия в боевых действиях участия не принимала.
Дедовщина
Из-за фотографий, распространяемых в соцсетях, общественное внимание привлекается и к неуставным отношениям в российской армии. Зачастую фото и видео с издевательствами над другими солдатами выкладывали сами «деды» — в некоторых случаях это в итоге приводило к возбуждению уголовных дел.
Особенности учений в российской армии. В том числе самых крупных
Минобороны еще в конце 2017 года призывало военнослужащим отказаться от использования соцсетей на службе и отключить в телефонах геолокацию. Эти рекомендации не носили обязательного характера и не предусматривали какого-либо наказания. Возможно, именно поэтому они не работают. Так, после начала крупнейших в истории России военных учений «Восток-2018», в соцсетях начали появляться сотни постов, на которых хорошо видны военнослужащие в знаках отличия и боевая техника.