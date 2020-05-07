Правительство разрешит перевозчикам возвращать пассажирам ваучеры вместо денег

В правительстве разработали законопроект, который позволит воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Об этом пишет «Коммерсант».

Перевозчики получат право вернуть эквивалент потраченных на билет средств на счет пассажира, чтобы он купил на них новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Эта форма компенсации может применяться по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали источники «Коммерсанта».

Подготовкой документа занималось Минэкономики, его поддержала комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и комиссия по законопроектной деятельности, говорят собеседники «Коммерсанта». По их словам, Госдума может рассмотреть законопроект в мае. Минтранс подтвердил участие в разработке документа.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантина по коронавирусу. Как пишет «Коммерсант», авиакомпании, речные круизные компании и РЖД задолжали пассажирам миллиарды рублей за отмененные рейсы.

В конце апреля стало известно, что на компенсации в виде ваучеров перешел «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании, в частности, «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind Airlines.