«Аэрофлот» отдаст пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные перелеты

«Аэрофлот» за вынужденно и добровольно отмененные во время эпидемии коронавируса перелеты отдаст пассажирам ваучеры на три года. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки, — сказал агентству официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. — Предполагаем, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года».

Ваучеры будут выдавать на внутренние и международные перелеты.

Компания закрыла техническую возможность оформить возврат денег в начале апреля.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавирусной инфекции. «Аэрофлот» также сократил частоту рейсов по России.