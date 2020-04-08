«Аэрофлот» остановил возврат денег пассажирам отмененных рейсов

«Аэрофлот» технически закрыл возможность оформить возврат денег за аннулированные из-за пандемии коронавируса билеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Система авиакомпании не дает сделать ни добровольный, ни вынужденный возврат, на минувшей неделе такая опция была, уточнили в АТОР.

Турагенты оформляли возврат из своих средств, а затем получали деньги от «Аэрофлота».

Агенты пока не получили объяснений, в АТОР предполагают, что авиакомпания будет возвращать пассажирам не деньги, а ваучеры на будущие перелеты.

На сайте «Аэрофлота» к моменту публикации заметки информации о каких-либо новых правилах возврата не было.

Россия с 27 марта для борьбы с распространением инфекции приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Топ-менеджеры двух авиакомпаний рассказывали «Ведомостям», что из-за остановившихся продаж у перевозчиков просто нет денег на возвраты. Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6%.

Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендовала авиаперевозчикам перейти на ваучеры 6 апреля.

Как напоминают «Ведомости», ваучерами возврат с 27 марта делает «Победа». Их можно использовать до 1 июля 2021 года. S7 возвращает деньги, но согласившимся на ваучер дополнительно начисляет 10% от стоимости билета. «Уральские авиалинии» дают ваучер на любой перелет в течение трех лет.