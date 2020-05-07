Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Определение обладателя Кубка Гагарина и призеров «по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу», сообщила пресс-служба КХЛ.

КХЛ 16 марта решила приостановить матчи, а 25 марта объявила, что сезон 2019/2020 года доигран не будет. Как будут распределены места по итогам недоигранного сезона, КХЛ обещала объявить позднее.