КХЛ отменила оставшиеся игры сезона. Кубок Гагарина разыгран не будет

Континентальная хоккейная лига приняла решение не доигрывать сезон 2019/2020 на фоне развития пандемии коронавируса.

Как подчеркивается в заявлении лиги, продолжение чемпионата после вызванной коронавирусом паузы — например, летом — «крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне», который по плану должен начаться в сентябре.

Помимо этого КХЛ отметила, что проведение игр без участия финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» было бы нарушением спортивного принципа.

КХЛ объявила о приостановке сезона 16 марта. К тому моменту «Йокерит» и «Барыс», продолжавшие вместе с шестью российскими командами борьбу в плей-офф, в одностороннем порядке снялись с турнира на фоне закрытия границ и ограничения международных авиаперелетов.

Североамериканская НХЛ объявила о приостановке своего регулярного чемпионата 12 марта. По итогам заседания 24 марта руководство лиги подтвердило, что не намеревается отменять сезон, и он будет доигран позднее.