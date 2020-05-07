К 9 мая над Москвой разгонят облака для авиационного парада

В Москве к 9 мая организуют разгон облаков над городом для авиационного парада. Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков назвал это основным условием обеспечения безопасности полетов, сообщает РИА Новости.

«9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве», — заявил Данчиков.

По решению президента РФ Владимира Путина парад Победы, намечавшийся на 9 мая, перенесли на более позднюю дату в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. В 47 городах России 9 мая пройдут воздушные показы. В авиационном параде в Москве будут участвовать 75 самолетов, в том числе истребители пятого поколения Су-57.

Сколько средств направят на разгон облаков к 9 мая, точно неизвестно. В целом власти Москвы выделили почти 452 миллиона рублей на разгон облаков к 1 и 9 мая, Дню России 12 июня и Дню города 5 сентября.

В 2019 и 2017 годах воздушную часть парада отменяли из-за плохой погоды, несмотря на то, что тогда предварительно разгоняли облака.