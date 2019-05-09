В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Интерфакс».

Об отмене воздушной части парада в эфире Первого канала сообщил журналист, находящийся на Спасской башне Кремля. Здесь расположен пункт управления полетами. Самолеты возвращаются в пункты базирования.

В воздушной части парада должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов.

9 мая в Москве должны были провести разгон облаков с помощью десяти самолетов, чтобы улучшить погодные условия.

В 2019 году на мероприятия по метеозащите Москвы заложено 410 миллионов рублей. В эту сумму входит обеспечение метеоусловий в День Победы, в День России и в День города.

В последний раз воздушную часть парада Победы отменяли в 2017 году. При этом тогда Минобороны опубликовало фотографию пилотажной группы, пролетающей над Красной площадью во время парада Победы.