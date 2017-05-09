Минобороны выложило фотографию воздушного парада над Красной площадью. В этом году его отменили

Министерство обороны России опубликовало в твиттере фотографию пилотажной группы, пролетающей над Красной площадью во время парада Победы. Утром 9 мая Минобороны объявило об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за неблагоприятных погодных условий.

Через несколько часов после публикации министерство удалило твит с фотографией.

Пользователи твиттера отметили, что снимок был сделан в 2013 году.