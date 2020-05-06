Эпидемиолог Нил Фергюсон, по чьему совету в Великобритании ввели локдаун, уволился из научного совета. Он нарушил свои же рекомендации

Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, уговоривший премьер-министра Великобритании ввести в стране жесткие ограничения из-за COVID-19, уволился из научного совета при правительстве. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Фергюсон больше не будет консультировать британское правительство, поскольку нарушил правила дистанцирования, введенные в стране. Газета утверждает, что профессор Имперского колледжа в Лондоне встречался в своем доме с замужней женщиной.

Нил Фергюсон — математик Имперского колледжа. Он известен как один из авторов математического моделирования развития пандемии COVID-19. Ученые из группы Фергюсона прогнозировали, что мягкие ограничительные меры могут привести к гибели сотен тысяч человек в такой стране, как Великобритания. Фергюсон выступал за строгое дистанцирование между людьми, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

В Великобритании, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявили у более 196 тысяч человек.

В Великобритании от COVID-19 умерли 29502 человека. По этому показателю страна уступает только США, где умерли 70646 человек из почти 1,2 миллиона заболевших.