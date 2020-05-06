Ангела Меркель: Германия прошла первый этап пандемии COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу пандемии COVID-19 и добилась замедления распространения коронавируса.
«Я думаю, мы можем сказать сегодня, что мы прошли первую фазу», — цитирует Меркель газета Sueddeutsche Zeitung. Канцлер поблагодарила граждан Германии, которые приняли ограничения, соблюдали правила гигиены, и тем самым спасли жизни других людей.
Власти Германии решили постепенно снизить введенные ограничения. Так, людям из двух домохозяйств разрешат встречаться, будет открыто больше магазинов. При этом требования соблюдать дистанцию в полтора метра между людьми и носить маски в общественных местах будут действовать до 5 июня.
Германия занимает шестое место в мире по уровню распространения коронавируса и 17-е место по числу активных случаев заболевания. В целом в стране COVID-19 диагностировали у 167 тысяч человек, из них выздоровели более 137 тысяч человек, умерли около семи тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇷🇺 Россия
165 929 (+10 559)
1 537 (+86)
21 327 (+1 462)
143 065
🇺🇸 США
1 204 351 (+23 976)
71 064 (+2 142)
189 791 (+2 611)
943 496
🇪🇸 Испания
219 329 (+1 318)
25 613 (+185)
123 486 (+2 143)
70 230
🇮🇹 Италия
213 013 (+1 075)
29 315 (+236)
85 231 (+2 352)
98 467
🇬🇧 Великобритания
195 535 (+4 407)
29 467 (+692)
406*
165 662
🇫🇷 Франция
169 674 (+1 102)
25 507 (+333)
52 155 (+1 365)
92 012
🇩🇪 Германия
167 007 (+855)
6 993
135 100 (+2 400)
24 914
🇹🇷 Турция
129 491 (+1 832)
3 520 (+59)
73 285 (+5 119)
52 686
🇧🇷 Бразилия
115 455 (+6 835)
7 938 (+571)
48 221 (+2 406)
59 296
🇮🇷 Иран
99 970 (+1 323)
6 340 (+63)
80 475 (+1 096)
13 155
🇨🇳 Китай
83 968 (+2)
4 637
78 870 (+78)
461
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📝 Всего в мире