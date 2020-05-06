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Ангела Меркель: Германия прошла первый этап пандемии COVID-19

Источник: Sueddeutsche Zeitung

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу пандемии COVID-19 и добилась замедления распространения коронавируса.

«Я думаю, мы можем сказать сегодня, что мы прошли первую фазу», — цитирует Меркель газета Sueddeutsche Zeitung. Канцлер поблагодарила граждан Германии, которые приняли ограничения, соблюдали правила гигиены, и тем самым спасли жизни других людей.

Власти Германии решили постепенно снизить введенные ограничения. Так, людям из двух домохозяйств разрешат встречаться, будет открыто больше магазинов. При этом требования соблюдать дистанцию в полтора метра между людьми и носить маски в общественных местах будут действовать до 5 июня.

Германия занимает шестое место в мире по уровню распространения коронавируса и 17-е место по числу активных случаев заболевания. В целом в стране COVID-19 диагностировали у 167 тысяч человек, из них выздоровели более 137 тысяч человек, умерли около семи тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Заболели

Умерли

Вылечились

Активные случаи

🇷🇺 Россия

165 929 (+10 559)

1 537 (+86)

21 327 (+1 462)

143 065

🇺🇸 США

1 204 351 (+23 976)

71 064 (+2 142)

189 791 (+2 611)

943 496

🇪🇸 Испания

219 329 (+1 318)

25 613 (+185)

123 486 (+2 143)

70 230

🇮🇹 Италия

213 013 (+1 075)

29 315 (+236)

85 231 (+2 352)

98 467

🇬🇧 Великобритания

195 535 (+4 407)

29 467 (+692)

406*

165 662

🇫🇷 Франция

169 674 (+1 102)

25 507 (+333)

52 155 (+1 365)

92 012

🇩🇪 Германия

167 007 (+855)

6 993

135 100 (+2 400)

24 914

🇹🇷 Турция

129 491 (+1 832)

3 520 (+59)

73 285 (+5 119)

52 686

🇧🇷 Бразилия

115 455 (+6 835)

7 938 (+571)

48 221 (+2 406)

59 296

🇮🇷 Иран

99 970 (+1 323)

6 340 (+63)

80 475 (+1 096)

13 155

🇨🇳 Китай

83 968 (+2)

4 637

78 870 (+78)

461

📝 Всего в мире

3 673 250
257 325
1 200 294
2 215 631

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