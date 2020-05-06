Ангела Меркель: Германия прошла первый этап пандемии COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу пандемии COVID-19 и добилась замедления распространения коронавируса.

«Я думаю, мы можем сказать сегодня, что мы прошли первую фазу», — цитирует Меркель газета Sueddeutsche Zeitung. Канцлер поблагодарила граждан Германии, которые приняли ограничения, соблюдали правила гигиены, и тем самым спасли жизни других людей.

Власти Германии решили постепенно снизить введенные ограничения. Так, людям из двух домохозяйств разрешат встречаться, будет открыто больше магазинов. При этом требования соблюдать дистанцию в полтора метра между людьми и носить маски в общественных местах будут действовать до 5 июня.

Германия занимает шестое место в мире по уровню распространения коронавируса и 17-е место по числу активных случаев заболевания. В целом в стране COVID-19 диагностировали у 167 тысяч человек, из них выздоровели более 137 тысяч человек, умерли около семи тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇷🇺 Россия 165 929 (+10 559) 1 537 (+86) 21 327 (+1 462) 143 065 🇺🇸 США 1 204 351 (+23 976) 71 064 (+2 142) 189 791 (+2 611) 943 496 🇪🇸 Испания 219 329 (+1 318) 25 613 (+185) 123 486 (+2 143) 70 230 🇮🇹 Италия 213 013 (+1 075) 29 315 (+236) 85 231 (+2 352) 98 467 🇬🇧 Великобритания 195 535 (+4 407) 29 467 (+692) 406* 165 662 🇫🇷 Франция 169 674 (+1 102) 25 507 (+333) 52 155 (+1 365) 92 012 🇩🇪 Германия 167 007 (+855) 6 993 135 100 (+2 400) 24 914 🇹🇷 Турция 129 491 (+1 832) 3 520 (+59) 73 285 (+5 119) 52 686 🇧🇷 Бразилия 115 455 (+6 835) 7 938 (+571) 48 221 (+2 406) 59 296 🇮🇷 Иран 99 970 (+1 323) 6 340 (+63) 80 475 (+1 096) 13 155 🇨🇳 Китай 83 968 (+2) 4 637 78 870 (+78) 461 … … … … … 📝 Всего в мире 3 673 250 257 325 1 200 294 2 215 631

