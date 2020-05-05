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Роддом в Петербурге перестал принимать пациентов из-за COVID-19. Два дня назад там был губернатор Беглов

Источник: Фонтанка
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Родильный дом № 6 имени Снегирева в Петербурге закрылся на прием новых пациентов после того, как у одной из пациенток обнаружили коронавирусную инфекцию.

Тест пациентки на COVID-19 дал положительный результат 4 мая, сообщили «Фонтанке» на горячей линии роддома. Там отметили, что сейчас в больнице нет пациенток с коронавирусом. Женщины могут выписаться из роддома, если их тест на коронавирус был отрицательным.

По информации «Фонтанки», в закрытом роддоме кроме пациентов находятся 48 сотрудников.

3 мая губернатор Петербурга Александр Беглов посетил несколько родильных домов, в том числе роддом № 6, где у пациентки обнаружили коронавирус. Во время инспекции лицо главы города одновременно защищали респиратор и щиток.

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Петербург занимает третье место среди регионов России по уровню распространения COVID-19. По последним данным, в городе коронавирус выявили у 5572 человек, из них 37 умерли, 1468 выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

80 115

816

7 870

2

Московская область

15 761

127

576

3

Санкт-Петербург

5 572

37

1 468

4

Нижегородская область

3 026

16

398

5

Мурманская область

2 101

4

154

6

Дагестан

2 086

14

325

7

Краснодарский край

1 437

21

443

8

Тульская область

1 368

9

157

9

Ростовская область

1 353

11

147

10

Калужская область

1 309

12

161

📝 Всего

155 370
1 451
19 865
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 16:27 05.05.2020 (по московскому времени)