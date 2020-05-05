Роддом в Петербурге перестал принимать пациентов из-за COVID-19. Два дня назад там был губернатор Беглов
Родильный дом № 6 имени Снегирева в Петербурге закрылся на прием новых пациентов после того, как у одной из пациенток обнаружили коронавирусную инфекцию.
Тест пациентки на COVID-19 дал положительный результат 4 мая, сообщили «Фонтанке» на горячей линии роддома. Там отметили, что сейчас в больнице нет пациенток с коронавирусом. Женщины могут выписаться из роддома, если их тест на коронавирус был отрицательным.
По информации «Фонтанки», в закрытом роддоме кроме пациентов находятся 48 сотрудников.
3 мая губернатор Петербурга Александр Беглов посетил несколько родильных домов, в том числе роддом № 6, где у пациентки обнаружили коронавирус. Во время инспекции лицо главы города одновременно защищали респиратор и щиток.
Петербург занимает третье место среди регионов России по уровню распространения COVID-19. По последним данным, в городе коронавирус выявили у 5572 человек, из них 37 умерли, 1468 выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
80 115
816
7 870
2
Московская область
15 761
127
576
3
Санкт-Петербург
5 572
37
1 468
4
Нижегородская область
3 026
16
398
5
Мурманская область
2 101
4
154
6
Дагестан
2 086
14
325
7
Краснодарский край
1 437
21
443
8
Тульская область
1 368
9
157
9
Ростовская область
1 353
11
147
10
Калужская область
1 309
12
161
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📝 Всего
Актуально на 16:27 05.05.2020 (по московскому времени)