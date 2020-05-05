Роддом в Петербурге перестал принимать пациентов из-за COVID-19. Два дня назад там был губернатор Беглов

Родильный дом № 6 имени Снегирева в Петербурге закрылся на прием новых пациентов после того, как у одной из пациенток обнаружили коронавирусную инфекцию.

Тест пациентки на COVID-19 дал положительный результат 4 мая, сообщили «Фонтанке» на горячей линии роддома. Там отметили, что сейчас в больнице нет пациенток с коронавирусом. Женщины могут выписаться из роддома, если их тест на коронавирус был отрицательным.

По информации «Фонтанки», в закрытом роддоме кроме пациентов находятся 48 сотрудников.

3 мая губернатор Петербурга Александр Беглов посетил несколько родильных домов, в том числе роддом № 6, где у пациентки обнаружили коронавирус. Во время инспекции лицо главы города одновременно защищали респиратор и щиток.

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Петербург занимает третье место среди регионов России по уровню распространения COVID-19. По последним данным, в городе коронавирус выявили у 5572 человек, из них 37 умерли, 1468 выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 80 115 816 7 870 2 Московская область 15 761 127 576 3 Санкт-Петербург 5 572 37 1 468 4 Нижегородская область 3 026 16 398 5 Мурманская область 2 101 4 154 6 Дагестан 2 086 14 325 7 Краснодарский край 1 437 21 443 8 Тульская область 1 368 9 157 9 Ростовская область 1 353 11 147 10 Калужская область 1 309 12 161 … … … … … 📝 Всего 155 370 1 451 19 865

Актуально на 16:27 05.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 16:27 05.05.2020 (по московскому времени)