Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку преследований нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал находить и отправлять на общественные работы жителей Чечни, которые публикуют в сети видеоролики, на которых сотрудники правоохранительных органов задерживают нарушителей карантина. Об этом пишет «Кавказский узел».

«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию, <…> людей, которые снимают <…> наказать. Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. <…> Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чем мы говорим», — заявил Кадыров.

В Чечне действуют одни из наиболее строгих антикоронавирусных мер среди всех российских регионов. В республике введен комендантский час, на майские праздники приостановлена работа всего общественного транспорта, въехать в Чечню жители других регионов России не могут.

В начале апреля Кадыров заявил, что поддерживает действия сотрудников правоохранительных органов, избивших нарушителя самоизоляции в Аргуне.

В Чечне зафиксировано 615 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 306 человек, умерли восемь.