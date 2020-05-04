В Сербии отменят комендантский час с 7 мая

В Сербии с 7 мая будет отменено введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение и комендантский час. Об этом президент страны Александр Вучич заявил в интервью телеканалу Pink TV, сообщает Reuters.

Уже с 4 мая в стране начнут открываться магазины и торговые центры, в течение недели также будет возобновлена работа общественного транспорта; к середине мая будет разрешено авиасообщение.

В Сербии локдаун из-за коронавируса был одним из наиболее жестких среди всех европейских стран. Чрезвычайное положение и комендантский час действовали с 16 марта.

Всего в семимиллионной Сербии зарегистрировано 9464 случая коронавируса, 193 человека умерли. На пике в середине апреля несколько дней подряд ежедневно фиксировалось свыше 400 новых случаев COVID-19, к началу мая этот показатель упал до ста-двухсот случаев в день.