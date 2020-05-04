В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом. С начала эпидемии в городе умерли более 800 человек
В Москве за последние сутки умерли еще 52 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на 17 человек больше, чем день назад.
С начала эпидемии коронавируса в Москве умерли 816 человек.
В Москве 2, 3 и 4 мая ежедневно регистрировали более пяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 74401 человек.
По данным на утро 4 мая, в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек, из них умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
74 401
764
7 573
2
Московская область
14 939
111
526
3
Санкт-Петербург
5 346
37
1 197
4
Нижегородская область
2 852
16
383
5
Мурманская область
1 974
4
154
6
Дагестан
1 958
13
226
7
Краснодарский край
1 340
21
409
8
Тульская область
1 293
8
155
9
Ростовская область
1 263
10
123
10
Брянская область
1 250
12
294
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📝 Всего
Актуально на 22:08 04.05.2020 (по московскому времени)