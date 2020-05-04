В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом. С начала эпидемии в городе умерли более 800 человек

В Москве за последние сутки умерли еще 52 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на 17 человек больше, чем день назад.

С начала эпидемии коронавируса в Москве умерли 816 человек.

В Москве 2, 3 и 4 мая ежедневно регистрировали более пяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 74401 человек.

По данным на утро 4 мая, в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек, из них умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 74 401 764 7 573 2 Московская область 14 939 111 526 3 Санкт-Петербург 5 346 37 1 197 4 Нижегородская область 2 852 16 383 5 Мурманская область 1 974 4 154 6 Дагестан 1 958 13 226 7 Краснодарский край 1 340 21 409 8 Тульская область 1 293 8 155 9 Ростовская область 1 263 10 123 10 Брянская область 1 250 12 294 … … … … … 📝 Всего 145 268 1 356 18 095

Актуально на 22:08 04.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 22:08 04.05.2020 (по московскому времени)

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