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В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом. С начала эпидемии в городе умерли более 800 человек

Источник: Департамент здравоохранения Москвы

В Москве за последние сутки умерли еще 52 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Это на 17 человек больше, чем день назад.

С начала эпидемии коронавируса в Москве умерли 816 человек.

В Москве 2, 3 и 4 мая ежедневно регистрировали более пяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 74401 человек.

По данным на утро 4 мая, в России коронавирус выявили у более 145 тысяч человек, из них умерли 1356 человек, выздоровели 18095 человек.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

74 401

764

7 573

2

Московская область

14 939

111

526

3

Санкт-Петербург

5 346

37

1 197

4

Нижегородская область

2 852

16

383

5

Мурманская область

1 974

4

154

6

Дагестан

1 958

13

226

7

Краснодарский край

1 340

21

409

8

Тульская область

1 293

8

155

9

Ростовская область

1 263

10

123

10

Брянская область

1 250

12

294

📝 Всего

145 268
1 356
18 095
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 22:08 04.05.2020 (по московскому времени)

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