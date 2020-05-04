У спикера парламента Ленинградской области нашли коронавирус

У спикера заксобрания Ленинградской области Сергея Бебенина обнаружили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как уточнили в пресс-службе, Бебенин сдал положительный тест 27 апреля. Заболевание протекает в легкой форме; политик находится на самоизоляции.

В конце апреля коронавирус был обнаружен у двух сотрудников правительства Ленинградской области. Контактировавшие с ними чиновники, в том числе губернатор Александр Дрозденко, были отправлены на самоизоляцию и сейчас работают удаленно.

Самым высокопоставленным чиновником, у которого нашли коронавирус, является премьер-министр России Михаил Мишустин. Он проходит лечение в больнице. Также в правительстве заразились глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.