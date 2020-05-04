Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам». Он же выступит одним из авторов сценария
Обладатель премии «Оскар» Тайка Вайтити станет режиссером и одним из сценаристов нового полнометражного фильма франшизы «Звездные войны», сообщает Lucasfilm.
Вайтити напишет сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кернс, которая ранее работала над фильмами «1917» и «Прошлой ночью в Сохо».
В сообщении не уточняется, какой фильм будет снимать Вайтити и когда состоится премьера киноленты.
В январе издание The Hollywood Reporter сообщало со ссылкой на источники, что Disney и Lucasfilm предложили Тайке Вайтити снять новые «Звездные войны». Тогда это официально не подтверждали.
Тайка Вайтити — режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо». Вайтити уже работал со «Звездными войнами»: он снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» и озвучил в телешоу дроида IG-11.
За свой последний фильм «Кролик Джоджо» Вайтити получил премии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший адаптированный сценарий».