Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам». Он же выступит одним из авторов сценария

Обладатель премии «Оскар» Тайка Вайтити станет режиссером и одним из сценаристов нового полнометражного фильма франшизы «Звездные войны», сообщает Lucasfilm.

Вайтити напишет сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кернс, которая ранее работала над фильмами «1917» и «Прошлой ночью в Сохо».

В сообщении не уточняется, какой фильм будет снимать Вайтити и когда состоится премьера киноленты.

В январе издание The Hollywood Reporter сообщало со ссылкой на источники, что Disney и Lucasfilm предложили Тайке Вайтити снять новые «Звездные войны». Тогда это официально не подтверждали.

Тайка Вайтити — режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо». Вайтити уже работал со «Звездными войнами»: он снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» и озвучил в телешоу дроида IG-11.

За свой последний фильм «Кролик Джоджо» Вайтити получил премии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший адаптированный сценарий».