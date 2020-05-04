Стефани Майер выпустит новый роман из серии «Сумерки». В 2008 году рукопись книги попала в интернет

Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер объявила, что 4 августа выпустит роман «Midnight Sun» («Солнце полуночи»), пишет The Guardian.

В книге Майер перескажет события первого романа «Сумерки», вышедшего в 2005 году, но не от лица главной героини саги Беллы Свон, а от имени вампира Эдварда Каллена.

В 2008 году незаконченный черновик «Midnight Sun» нелегально опубликовали в интернете. Тогда Стефани Майер говорила, что в сети появился лишь фрагмент книги.

В 2005-2008 годах Стефани Майер выпустила четыре романа из серии «Сумерки». Их продали тиражом более 100 миллионов экземпляров. Книги легли в основу пяти фильмов, вышедших в 2008-2012 годах. В 2013 году Стефани Майер сообщила, что не будет писать продолжение вампирской саги.