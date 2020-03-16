Англичанка решила посмотреть «Сумерки» на плохо подвешенном экране проектора. И фильм стал в 100 раз смешней

Жительница Лондона и пользовательница Reddit misandrogyny вместе с друзьями устроила вечер кино и запустила на проекторе «Сумерки». Из-за того, что экран плохо висел, лица героев киноленты существенно изменились. misandrogyny опубликовала видео, снятое во время просмотра.

Penny Banks

Она рассказала, что такой эффект возник из-за простыни, служившей экраном, которая провисла на веревке. «Это не умышленно. Просто очень лень делать основательный экран», — объяснила misandrogyny. По ее словам, до этого на проекторе смотрели мультфильм от студии Ghibli, но тогда искажения не были настолько заметны. «Когда мы включили „Сумерки“ на таком фоне, нас поразило, насколько это смешно», — добавила она.

Многие пользователей Reddit, посмотревшие видео misandrogyny, признались, что плакали от смеха из-за искажений. «Это сделало фильм в 100 раз лучше», — написал yellowromancandle. «Теперь я хочу пересмотреть каждый увиденный фильм на плохо подвешенном экране проектора», — заявил пользователь ba_nanners. А Starmandeluxx призвал установить такие проекторы в каждом кинотеатре.

Автор видео призналась, что не думала, что этот ролик станет настолько популярным на Reddit. Она поблагодарила всех за комментарии: «Спасибо большое. Очень приятно знать, что другие люди немного повеселились от нашего бестолкового вечера кино, пока мир такой странный. Ха-ха».