От коронавируса умер второй протоиерей Покровского Хотькова монастыря

Клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря. Корчукову было 65 лет. Он 22 года был штатным священником этого монастыря.

Корчуков — второй умерший от осложнений, вызванных коронавирусом, протоиерей Покровского Хотькова монастыря. 24 апреля сообщалось о смерти 70-летнего протоиерея Владимира Вериги.

Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь находится в Московской области на пути из Москвы в Сергиев Посад.