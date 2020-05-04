Евросоюз проведет марафон по сбору денег на вакцину от COVID-19

Лидеры стран ЕС и государств, не входящих в союз, 4 мая проведут онлайн-конференцию по сбору денег на вакцину от COVID-19. Об этом сообщается в твиттере Еврокомиссии (ЕК).

Первоначальная цель — собрать 7,5 миллиарда евро. Кроме стран ЕС в конференции примут участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада, уточняет Reuters.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала сбор средств «настоящим марафоном». Как отмечает Reuters, сумма пожертвований, вероятно, станет известна не сразу.

Кроме того, неясно, какая часть собранных денег — новое финансирование: некоторые государства в 2020 году уже принимали решения выделить средства на диагностику и лечение коронавирусной инфекции. Саудовская Аравия, к примеру, обещала 500 миллионов долларов США.

К 4 мая по всему миру зарегистрировали 3,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1,1 миллиона человек, умерли 247,4 тысячи.

Больше всего заболевших в США — 1,1 миллиона человек, в России инфекцией заразились 145,3 тысячи человек. Вакцины от COVID-19 пока не существует.