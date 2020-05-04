Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 3,5 миллиона человек
По всему миру новой коронавирусной инфекцией заразились более 3,5 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 4 мая, COVID-19 был диагностирован у 3 506 729 человек. Из них 1 125 236 человек выздоровели, 247 470 умерли. Остальные случаи пока активные.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 158 040. Россия на седьмом месте с 134 687 случаями новой коронавирусной инфекции.
Китай, где в конце 2019 года впервые была выявлена новая коронавирусная инфекция, по состоянию на 4 мая, занимает 10 место по числу случаев COVID-19 — 83 964.
Отметка в три миллиона заразившихся коронавирусом по всему миру по подсчетам университета Джонса Хопкинса была пройдена 27 апреля.
Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇷🇺 Россия
134 687
1 280
16 639
116 768
🇺🇸 США
1 158 040 (+25 501)
67 682 (+1 313)
180 152 (+4 770)
910 206
🇪🇸 Испания
217 466 (+884)
25 264 (+164)
118 902 (+1 654)
73 300
🇮🇹 Италия
210 717 (+1 389)
28 884 (+174)
81 654 (+1 740)
100 179
🇬🇧 Великобритания
187 143 (+4 340)
28 487 (+315)
406*
158 250
🇫🇷 Франция
167 922 (+407)
24 870 (+137)
50 208 (+222)
92 844
🇩🇪 Германия
165 664 (+697)
6 866 (+54)
130 600 (+1 600)
28 198
🇹🇷 Турция
126 045 (+1 670)
3 397 (+61)
63 151 (+4 892)
59 497
🇧🇷 Бразилия
101 826 (+4 726)
7 051 (+290)
42 991 (+2 054)
51 784
🇮🇷 Иран
97 424 (+976)
6 203 (+47)
78 422 (+1 072)
12 799
🇨🇳 Китай
83 964 (+5)
4 637
78 684 (+98)
643
…
…
…
…
…
📝 Всего в мире
Актуально на 08:26 04.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.