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Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 3,5 миллиона человек

Источник: Университет Джонса Хопкинса
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По всему миру новой коронавирусной инфекцией заразились более 3,5 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 4 мая, COVID-19 был диагностирован у 3 506 729 человек. Из них 1 125 236 человек выздоровели, 247 470 умерли. Остальные случаи пока активные.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 158 040. Россия на седьмом месте с 134 687 случаями новой коронавирусной инфекции.

Китай, где в конце 2019 года впервые была выявлена новая коронавирусная инфекция, по состоянию на 4 мая, занимает 10 место по числу случаев COVID-19 — 83 964.

Отметка в три миллиона заразившихся коронавирусом по всему миру по подсчетам университета Джонса Хопкинса была пройдена 27 апреля.

Заболели

Умерли

Вылечились

Активные случаи

🇷🇺 Россия

134 687

1 280

16 639

116 768

🇺🇸 США

1 158 040 (+25 501)

67 682 (+1 313)

180 152 (+4 770)

910 206

🇪🇸 Испания

217 466 (+884)

25 264 (+164)

118 902 (+1 654)

73 300

🇮🇹 Италия

210 717 (+1 389)

28 884 (+174)

81 654 (+1 740)

100 179

🇬🇧 Великобритания

187 143 (+4 340)

28 487 (+315)

406*

158 250

🇫🇷 Франция

167 922 (+407)

24 870 (+137)

50 208 (+222)

92 844

🇩🇪 Германия

165 664 (+697)

6 866 (+54)

130 600 (+1 600)

28 198

🇹🇷 Турция

126 045 (+1 670)

3 397 (+61)

63 151 (+4 892)

59 497

🇧🇷 Бразилия

101 826 (+4 726)

7 051 (+290)

42 991 (+2 054)

51 784

🇮🇷 Иран

97 424 (+976)

6 203 (+47)

78 422 (+1 072)

12 799

🇨🇳 Китай

83 964 (+5)

4 637

78 684 (+98)

643

📝 Всего в мире

3 506 729
247 470
1 125 236
2 134 023
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 08:26 04.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.