Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 3,5 миллиона человек

По всему миру новой коронавирусной инфекцией заразились более 3,5 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 4 мая, COVID-19 был диагностирован у 3 506 729 человек. Из них 1 125 236 человек выздоровели, 247 470 умерли. Остальные случаи пока активные.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 158 040. Россия на седьмом месте с 134 687 случаями новой коронавирусной инфекции.

Китай, где в конце 2019 года впервые была выявлена новая коронавирусная инфекция, по состоянию на 4 мая, занимает 10 место по числу случаев COVID-19 — 83 964.

Отметка в три миллиона заразившихся коронавирусом по всему миру по подсчетам университета Джонса Хопкинса была пройдена 27 апреля.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇷🇺 Россия 134 687 1 280 16 639 116 768 🇺🇸 США 1 158 040 (+25 501) 67 682 (+1 313) 180 152 (+4 770) 910 206 🇪🇸 Испания 217 466 (+884) 25 264 (+164) 118 902 (+1 654) 73 300 🇮🇹 Италия 210 717 (+1 389) 28 884 (+174) 81 654 (+1 740) 100 179 🇬🇧 Великобритания 187 143 (+4 340) 28 487 (+315) 406* 158 250 🇫🇷 Франция 167 922 (+407) 24 870 (+137) 50 208 (+222) 92 844 🇩🇪 Германия 165 664 (+697) 6 866 (+54) 130 600 (+1 600) 28 198 🇹🇷 Турция 126 045 (+1 670) 3 397 (+61) 63 151 (+4 892) 59 497 🇧🇷 Бразилия 101 826 (+4 726) 7 051 (+290) 42 991 (+2 054) 51 784 🇮🇷 Иран 97 424 (+976) 6 203 (+47) 78 422 (+1 072) 12 799 🇨🇳 Китай 83 964 (+5) 4 637 78 684 (+98) 643 … … … … … 📝 Всего в мире 3 506 729 247 470 1 125 236 2 134 023

Актуально на 08:26 04.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 08:26 04.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.