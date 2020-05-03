Житель Подмосковья ранил ножом полицейских из-за замечания о выгуле собаки

Житель подмосковного города Озеры напал с ножом на двух полицейских после того, как они сделали ему замечание из-за «неправильного выгула собаки во время введенной самоизоляции». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным подмосковного управления МВД, инцидент произошел 1 мая. После нападения сотрудники полиции были отправлены в больницу «с телесными повреждениями». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем РИА Новости пишет, что нападавший был пьян. Задержанному предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет тюрьмы.