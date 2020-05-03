В психиатрической больнице имени Кащенко под Петербургом выявили коронавирус у 44 человек

У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, выявлен коронавирус. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, заболевших переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, где будут развернуты 70 коек.

Расследованием того, как коронавирус оказался в больнице, займется специальная комиссия, добавил Беглов.

Согласно федеральной статистике на 3 мая, в Петербурге выявлены 5029 случаев заражения COVID-19. 34 человека умерли, 1061 выздоровел. В Ленинградской области — 1037 заболевших коронавирусом, три человека умерли, 188 выздоровели.