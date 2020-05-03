Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает работу под наблюдением медиков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков, впервые рассказавший о состоянии премьера после его госпитализации 30 апреля.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — сказал он. Беляков добавил, что премьер-министр, находясь в больнице, «работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону».

Михаил Мишустин сообщил о том, что заразился COVID-19, на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля. Исполняющим обязанности главы правительства на время своей болезни он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Соответствующий указ Путин подписал тем же вечером.