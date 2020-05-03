Правительство отменило запрет на вывоз из России медицинских масок и респираторов

Правительство РФ сняло ограничения на вывоз из страны медицинских масок, респираторов, бинтов, костюмов химзащиты и прочих защитных средств. Соответствующее постановление опубликовано 3 мая на портале правовой информации.

Первоначально запрет вводился с марта по июнь в качестве меры по защите россиян от возможного дефицита медицинских средств в условиях пандемии коронавируса. Ограничительные меры не распространялись на гуманитарную помощь России другим странам.

Обновлено. Министр промышленности РФ Денис Мантуров объявил, что дефицита медицинских масок и антисептиков в российских аптеках нет. По его словам, запас масок составляет около 20 миллионов штук.