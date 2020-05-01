Церковь попросила верующих, посетивших пасхальное богослужение в главном храме Челябинска, уйти на карантин

Челябинская епархия попросила прихожан, посетивших 19 апреля пасхальное богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, уйти на карантин. Обращение размещено на сайте епархии.

«Убедительная просьба обратить особое внимание на состояние своего здоровья, уйти на карантин и не посещать общественные места, в том числе другие храмы города и области», — говорится в обращении.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий просил верующих не приходить в храмы на Пасху. Для них организовали онлайн-трансляции богослужений. При этом закрывать церкви для прихожан Челябинская епархия не стала. Судя по трансляции челябинского канала ОТВ, в Свято-Симеоновском соборе (главном храме города) на ночной пасхальной службе присутствовали десятки человек.

29 апреля протоиерей Алексей Егоров сообщил, что пневмонией заболел митрополит Григорий и ряд священнослужителей епархии. Егоров назвал 16 имен; у некоторых выявлен коронавирус, у некоторых (в том числе митрополита) анализ отрицательный. Клирик Свято-Симеоновского собора, иерей Андрей Григорьев находится в тяжелом состоянии.

30 апреля стало известно об уходе на больничный трех операторов канала ОТВ, снимавших пасхальную службу в Свято-Симеоновском соборе. По меньшей мере у одного из заболевших операторов положительный тест на коронавирус.

Челябинская епархия сообщила, что с 20 апреля отказалась от проведения некоторых богослужений, а с 29 апреля закрыла все храмы для верующих.