Судан признал преступлением «женское обрезание». Этой процедуре подверглись почти 90% жительниц страны

Парламент Судана ввел уголовное наказание за проведение «женского обрезания». Теперь за это предусмотрено до трех лет тюрьмы и штраф, сообщает Reuters.

Правозащитные организации приветствовали запрет, но предупредили о возможных проблемах с его соблюдением. В суданском обществе распространено мнение, что «обрезание» необходимо, чтобы выдать девушку замуж.

«Дело не только в правовых реформах. Необходимо проделать большую работу, чтобы общество приняло эти изменения», — заявила The New York Times представитель Детского фонда ООН в Хартуме Сальма Исмаил.

«Обрезанию» подверглись более 200 миллионов девочек и женщин, ныне живущих на планете. Эта процедура распространена в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Азии. Ее также проводят в некоторых регионах на юге России.

В Судане через «обрезание» прошли 87% девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Большинство подверглись самой калечащей форме этой процедуры, приводящей к кистам, травмам мочеиспускательного канала и болям во время секса.