Из Покровской больницы Петербурга уволились врачи, жаловавшиеся на нехватку средств защиты

Четверо из восьми врачей кардиологического отделения Покровской больницы Санкт-Петербурга уволились из медицинского учреждения, сообщает «Фонтанка».

Ранее сотрудники отделения записали коллективное видеообращение, в котором пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты при лечении больных с пневмонией и попросили о помощи.

Как рассказал изданию один из уволившихся медиков, после записи видео главврач пригрозила сотрудникам последствиями и «это стало последней каплей на фоне сложной ситуации в больнице».

По данным «Фонтанки», остальные кардиологи сейчас находятся в отпусках и в отделении работает только один врач из неврологии.

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина отказалась комментировать изданию эту информацию. «Вы знаете, что я вам скажу? Вот ко всем СМИ я обращаюсь. Вместо того, чтобы интересоваться такими вещами лучше бы поддерживали население наше и наших медиков. Спасибо Вам большое! Спасибо Вам за вашу работу!», — заявила она корреспонденту «Фонтанки».

Санкт-Петербург находится на третьем месте среди регионов России по числу заболевших COVID-19. В городе выявлены более четырех тысяч случаев заражения коронавирусом. 29 человек умерли, 779 человек выздоровели.