Уволена начальница участковых Новосибирска, требовавшая выполнения плана по штрафам за нарушение самоизоляции

Начальница городского отдела участковых Новосибирска Елена Устинова уволена из правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Как заявили изданию Сиб.фм в региональном управлении МВД, ее уволили «по отрицательным мотивам».

Ранее «Омбудсмен полиции» распространил записи голосовых сообщений из WhatsApp, на которых женский голос требует выполнения плана по штрафам за нарушение самоизоляции и дает указания «оформлять всех поголовно с 16 лет, кроме женщин с колясками и стариков» и «работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов».

Как утверждалось, голос на записи принадлежал Елене Устиновой. После того, как записи попали в СМИ, полиция объявила о начале служебной проверки.

В голосовых сообщениях женщина ссылалась на постановление начальника ГУВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Через несколько дней тот ушел в отставку. В ведомстве заявляли, что это никак не связано с инцидентом.