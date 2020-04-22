В Новосибирске полицейским приказали выполнять план по штрафам за нарушение самоизоляции. МВД начало проверку
В Новосибирске полиция начала служебную проверку из-за публикации аудиозаписей, на которых предположительно сотрудница местного главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. Об этом сообщает «Подъем».
Аудиозаписи были распространены вечером 21 апреля телеграм-каналом «Омбудсмен полиции». На них женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции. «Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков, — говорит женский голос на записи. — Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше».
По данным «Омбудсмена полиции», голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой.