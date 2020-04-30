Росгвардия впервые раскрыла статистику заболеваемости COVID-19 в ведомстве. Заразились 339 сотрудников

Росгвардия зафиксировала 339 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это первое официальное сообщение Росгвардии о количестве заболевших среди сотрудников.

В ведомстве отметили, что тяжелых случаев среди заболевших нет. 35 человек уже выздоровели.

Ранее из силовых ведомств статистику по заболеваемости давало Минобороны — ведомство ежедневно отчитывается о новых случаях среди военных и гражданского персонала. По состоянию на 30 апреля было выявлено более 2600 случаев, из них непосредственно у военнослужащих — 1044.