Число заразившихся коронавирусом в армии России превысило тысячу человек

Коронавирус обнаружен у 1044 военнослужащих в армии. Об этом в ежедневном отчете сообщает Минобороны.

Еще 1075 случаев заболевания ковидом выявили в военных вузах, 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях.

Из всех зараженных вылечились 92 человека. Об умерших от COVID-19 среди военослужащих и гражданского персонала не сообщается.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрированы 99399 случая коронавируса. 10286 человек выздоровели, 972 умерли.